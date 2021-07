La situazione di giovedì 22 luglio sul Coronavirus in Campania Sale al 3,18% il tasso di positività al Coronavirus in Campania, i nuovi contagiati sfiorano i 300 giornalieri. Preoccupazione per la campagna vaccinale praticamente ferma in regione. A Benevento intanto il Comune ha istituito tamponi antigenici gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze in paesi ad alto rischio Covid, soprattutto quelli più colpiti dalla variante Delta.

Sale ancora la curva del contagio in Campania: sono 292 i nuovi casi delle ultime 24 ore, dato più alto da settimane. I tamponi molecolari analizzati sono invece 9.192, con un indice di positività che si attesta al 3,18%, quasi tre volte la media nazionale. De Luca ha ribadito che se la campagna di vaccinazione non riparte, si rischia un nuovo lockdown: ma manca la volontà di quasi il 30% dei campani di iscriversi sulla piattaforma regionale ed entrare così in lista per ricevere il vaccino, con il rischio di non raggiungere l'immunità di gregge ed anzi continuare a far circolare il virus nella sua variante più violenta.

Intanto, a Benevento il Comune ha deciso di istituire tamponi antigenici gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze in paesi ad alto rischio Covid, soprattutto quelli più colpiti dalla variante Delta. Il comune sannita ha approvato la delibera nelle scorse ore. Soddisfatto il sindaco Mastella: "Una misura supplementare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nella nostra città". Ma tiene banco ancora la vicenda di Torre del Greco, nel Napoletano, dove una intera famiglia composta da padre, madre e figlia è stata uccisa dal Coronavirus in soli otto giorni. Ed ora rischia anche il figlio maschio della coppia, ricoverato all'ospedale Cotugno ed ignaro del dramma della famiglia. Intanto ieri a Napoli tensione su un autobus in via Cesario Console, dove un uomo di origini egiziane aveva rifiutato di indossare la mascherina ed ha dato vita prima ad una colluttazione e poi a danneggiamento contro l'autobus, interrotto solo dall'arrivo della Polizia che ha fermato l'uomo e lo ha arrestato.