Si mantiene tutto sommato stabile, anche se leggermente in salita, la curva del contagio da Coronavirus in Campania. L'ultimo bollettino diramato dall'Unità di Crisi regionale, a discapito dei numeri molto bassi, indica un trend in crescita: i nuovi positivi sono 392 su 3.209 tamponi, per un tasso di positività (rapporto nuovi positivi su tamponi analizzati) che aumenta e si attesta al 12,21 percento. Un numero sempre confortante arriva dai guariti, che da quanto mostra l'ultimo aggiornamento sull'andamento della pandemia in Campania sono stati 676, quasi il doppio dei nuovi positivi.

Un altro dato confortante arriva dai numeri relativi alla pressione sugli ospedali campani. Nel bollettino diramato dall'Unità di Crisi – come avviene quotidianamente ormai da qualche mese – viene indicato lo stato di occupazione dei posti letto nei reparti Covid, sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria. Allo stato attuale – aggiornato ieri all'ultimo bollettino di ieri – su 656 posti letto in terapia intensiva, 99 sono occupati. I posti letto di degenza ordinaria Covid invece sono 3.160: di questi, 1.355 sono occupati. La pressione sugli ospedali campani è dunque notevolmente diminuita rispetto a qualche settimana fa.

Covid Campania, dicembre è stato il mese con più morti

Il numero dei morti indicati ogni giorno nell'aggiornamento della Protezione Civile resta alto: ieri, sono stati 29 (6 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Il mese di dicembre che si è appena concluso, poi, in Campania ha fatto registrare il numero di decessi più alto dall'inizio della pandemia di Coronavirus: i decessi per Covid sono stati 1.143.