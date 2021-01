Il mese di dicembre fa registrare un altro triste primato in Campania: 1.143 morti per Covid, più di quelli deceduti a novembre, che era stato il mese nero per l'emergenza pandemia. I guariti sono stati 58.383, quasi la metà dei complessivi, mentre nei 30 giorni i contagiati in totale sono stati 34.975 (complessivamente sono 191.407 dall'inizio dell'epidemia, con 110.215 guariti e 2.864 morti). I dati sono estrapolati dai bollettini che, quotidianamente, vengono diffusi dall'Unità di Crisi della Regione Campania e dalla Protezione Civile nazionale.

A dicembre 1.143 morti Covid in Campania

Nei 31 giorni di dicembre sono morte in Campania per Covid 1.143 persone (in media 36 al giorno). A novembre erano state 1.045 (in media 34 al giorno). Nei mesi precedenti il numero dei decessi era stato molto più basso: 213 ad ottobre, 17 a settembre, 11 ad agosto, 3 a luglio, 19 a giugno, 53 a maggio, 211 ad aprile, 148 a marzo. Soltanto negli ultimi due mesi sono morte molte più persone che dallo scorso marzo, negli 8 mesi precedenti. I nuovi positivi di dicembre sono stati 34.975, con una media di 1.128 al giorno; a novembre, il mese con più contagi, erano stati 96.832, ovvero 3.228 in media al giorno.

A dicembre record di guariti in Campania

Il mese di dicembre ha fatto registrare anche un record positivo: 58.383 guariti (1.883 al giorno in media), ovvero circa la metà dei guariti dall'inizio dell'epidemia (110.215). A novembre i guariti erano stati 40.086 (1.336 al giorno in media). C'è da dire però che la stragrande maggioranza delle guarigioni riguarda pazienti asintomatici o paucisintomaci, quindi non condizioni cliniche troppo gravi, che sono stati individuati grazie all'incremento del numero dei tamponi avvenuto negli ultimi mesi, mentre agli inizi venivano considerati soltanto i pazienti sintomatici.

A dicembre sono stati analizzati 460.422 tamponi, numero che comprende anche quelli di controllo, in media 14.852 al giorno, con una percentuale di positività media del 7,69%; a novembre, invece, erano stati 614.781, con una media di positivi del 15,78% e 20.493 al giorno.