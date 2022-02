La salma di Claudio Mandia torna in Italia, domani i funerali a Battipaglia Domani, 26 febbraio, a Battipaglia i funerali di Claudio Mandia, lo studente salernitano morto suicida negli Stati Uniti. Il rientro della salma oggi a Fiumicino.

È previsto per oggi, nell'aeroporto di Fiumicino, l'arrivo della salma di Claudio Mandia, lo studente 17enne morto il 17 febbraio scorso in una stanza del dormitorio della Ef Academy di Tarrytown, New York. L'autopsia è stata eseguita nei giorni scorsi, le autorità statunitensi hanno concesso ieri il nullaosta per il rimpatrio. I funerali sono stati fissati per domani, sabato 26 febbraio 2022, nella chiesa di Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, comune della provincia di Salerno dove risiede la famiglia.

Il 17enne è stato trovato senza vita la mattina del 17 febbraio; la polizia di Mount Pleasant, chiamata dai funzionari del college americano per un suicidio, hanno confermato con un comunicato che il decesso è sopraggiunto per impiccagione. E, hanno aggiunto, sulla vicenda sono in corso indagini. Da quanto emerso, infatti, quella non era la stanza dove abitualmente dormiva Claudio. Si trovava lì perché in punizione: sarebbe stato sorpreso a copiare un importante compito e, come da regole del college, per lui era stato avviato il procedimento di espulsione.

La famiglia: "Claudio suicida dopo 3 giorni di isolamento"

In attesa del ritorno in Italia sarebbe stato quindi spostato in un'altra stanza, dove sarebbe stato confinato senza avere possibilità di uscire né di avere contatti, e anche i pasti gli sarebbero stati lasciati davanti alla porta. Il ragazzo sarebbe rimasto in quelle condizioni tre giorni, uccidendosi poche ore prima dell'arrivo della famiglia, in volo per gli Stati Uniti per festeggiare con lui il suo 18esimo compleanno. I genitori, assistiti da legali americani guidati dall'avvocato George Bochetto, in un comunicato si dicono convinti che il ragazzo si sia suicidato perché esasperato da quelle che hanno definito "trattamenti inimmaginabili" e "misure primitive".

A Battipaglia i funerali di Claudio Mandia

Il giovane studiava nello stato di New York da circa due anni. L'anno scorso aveva frequentato il quarto anno di liceo nella scuola americana, aveva chiesto il nullaosta a Battipaglia per diplomarsi alla EF Academy. In America Claudio era andato per specializzarsi in economia, diventare manager. Forse anche per portare avanti l'azienda di famiglia, la Fiad, eccellenza del territorio campano di prodotti surgelati che fornisce soprattutto il mercato americano.

Era rimasto però in contatto con gli amici di infanzia, quelli con cui era cresciuto e che adesso non si danno pace per il destino di quel ragazzo descritto da tutti come socievole, generoso e sempre sorridente. E che domani, nella chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia, si stringeranno intorno alla famiglia Mandia per l'ultimo saluto al 17enne, in attesa di conoscere l'esito delle indagini che la polizia di Mount Pleasant sta portando avanti anche con la collaborazione della EF Academy: gli agenti stanno valutando l'eventuale responsabilità di terzi nel suicidio.