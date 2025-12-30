La prima giunta regionale di Fico prende corpo: ecco i papabili assessori in Campania

Andrea Morniroli, Roberto Fico, Maria Carmela Serluca, Teresa Bellanova

Dal 24 novembre scorso a oggi, penultimo giorno del 2025, quindi per 36 giorni, la politica della Campania è rimasta appesa ai nomi di possibili assessori nella prima giunta regionale guidata da Roberto Fico del Movimento Cinque Stelle, eletto col concorso di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista, Noi di Centro (Clemente Mastella); A testa alta (Vincenzo De Luca); Casa Riformista (renziani guidati e Gaetano Manfredi) e lista civica del presidente.

Ieri il Consiglio regionale ha esordito con uno strappo nella maggioranza – questione di vicepresidenze e commissioni – e il governatore è entrato in Aula senza la sua squadra. Nulla di eclatante, se si pensa che in Puglia non è ancora finito nemmeno lo scrutinio delle elezioni regionali. Fatto sta che Fico pensava forse potesse essere più facile far quadrare questo cerchio. Ma i partiti di maggioranza si sono dimostrati particolarmente famelici: la Regione è un ente ambitissimo nonché grande trampolino di lancio per le elezioni Politiche del 2027. Pare che la quadra sia finalmente stata trovata e oggi, martedì 30, sarà annunciata la squadra. Vedremo.

Veniamo ai nomi. Per tutta la giornata di ieri è stato necessario inseguire renziani e mastelliani, indispettiti per la scarsa considerazione del Pd pigliatutto in Consiglio regionale. Non solo: il solito Partito Democratico non aveva ancora trovato l'ultimo nome dei tre da presentare al governatore. Ora: questa lista è suscettibile di cambiamenti dell'ultimo minuto, tuttavia intorno a ogni nome c'è un ragionamento.

Pietra angolare è il vicepresidente, individuato nella figura di Mario Casillo, Pd, papabile assessore ai Trasporti. Enzo Cuomo, sindaco di Portici, al Lavoro (nelle ultime ore la Lega ha sollevato una serie di questioni statutarie su Cuomo, questioni di cui questo giornale si era già occupato). Il terzo nome Dem non sarebbe più una donna bensì un nome che circolava già da tempo e spinto dalla segreteria nazionale di Elly Schlein. Si tratta di Andrea Morniroli, cooperatore sociale di comprovata competenza, socio della coop Dedalus e co-coordinatore nazionale del Forum Disuguaglianze e Diversità. O delega al Welfare o alla Scuola.

Nella partita c'è il Movimento Cinque Stelle: pare certa la decisione di Gilda Sportiello che si dimetterebbe dal Parlamento. A lei una delle due deleghe, appunto. Poi c'è una incognita: se non andrà al coordinatore regionale Salvatore Micillo l'altro assessorato pentastellato, a chi? L'idea è che i Cinque Stelle prendano la delega alla Cultura.

La nomina della discordia è quella di Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della fu giunta De Luca che per la terza legislatura consecutiva resta a Palazzo Santa Lucia, con delega alle Attività Produttive, in quota "A testa alta" pur essendo iscritto del Pd. Fico e l'area Schlein ingoieranno l'amara pillola per evitare fratture coi deluchiani.

"Casa Riformista" aveva due possibilità: Angelica Saggese, salernitana, esperienza in materia finanziaria (Bilancio) o – direttamente indicata da Matteo Renzi – Teresa Bellanova, pugliese, già ministra all'Agricoltura che prenderebbe proprio quella delega. Nelle ultime ore l'opzione Bellanova ha preso quota. I mastelliani di "Noi di Centro" prenderebbero il Bilancio con Maria Carmela Serluca, vicesindaca di Benevento, moglie di Guerino Gazzella, candidato non eletto coi centristi sanniti. Infine, al Turismo, Enzo Maraio, socialista, che De Luca collocò alla rappresentanza istituzionale della Giunta regionale per le relazioni esterne a Roma e a Bruxelles.