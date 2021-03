La mamma positiva Covid interrompe la lezione in Dad della figlia, la maestra chiama i carabinieri

Situazione psicologicamente drammatica, quella trovata dai carabinieri in una casa di Salerno: una donna interrompe le lezioni in Dad della figlia, la maestra chiama il 112 e i militari si trovano davanti una famiglia provata, positiva al Covid-19 e una mamma in crisi anche per l’errato uso di alcuni farmaci.