La magia Disney a Napoli: lo spettacolo al Maschio Angioino visto dal drone Spettacolare show di video mapping sul Maschio Angioino di Napoli ha celebrato il nuovo film Disney di Natale 2023 “Wish”. Il lungometraggio Walt Disney Animation Studios rende omaggio ai 100 anni di storia della casa di animazione statunitense.

Dello show che lo scorso 8 dicembre ha illuminato la notte dell'Immacolata a Napoli, col Maschio Angioino avvolto da musiche, colori e fuochi d'artificio, la Disney ha fatto un video, nel suo stile. E così uno dei castelli più belli della città partenopea è diventato testimonial della casa di animazione più nota al mondo. Spettacolare show di video mapping è stato reso noto oggi: con questo evento Disney aveva celebrato il nuovo film di Natale 2023 "Wish", lungometraggio che rende omaggio ai 100 anni di storia della Walt Disney Animation Studios.

Lo spettacolo multimediale – spiega una nota della multinazionale – che è stato anche una celebrazione del centesimo anniversario di The Walt Disney Company, è stato realizzato con tecnologie visive non invasive a sorgenti laser RB, che rispettano l'ambiente, un innovativo sistema di trasmissione di reti in fibra ottica misto wireless per il sync costante delle trasmissioni audio, video, luci, pyro.

I fuochi d'artificio, fabbricati appositamente per l'occasione da maestri fuochisti italiani con il legno raffinato della vite e l'alluminio, erano comete ispirate alla scia dorata di Star, uno dei personaggi iconici di Wish, che, partendo dalla videoproiezione, hanno illuminato per oltre 40 metri il cielo sopra le mura del castello.

Il pubblico ha assistito allo spettacolo nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli dove era presente una riproduzione del personaggio del film Star, la sfera di sconfinata energia che aiuta la protagonista Asha ad affrontare il potente Re Magnifico per salvare la sua comunità. Analogo spettacolo avrà luogo a Torino in Piazza Bodoni sabato 16 dicembre, e a Milano in Largo Treves lunedì 18 dicembre.