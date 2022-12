La Geo Barents è sbarcata a Salerno: a bordo 248 migranti salvati da Medici Senza Frontiere Arrivata nel porto di Salerno la Geo Barents con a bordo 248 migranti, 84 dei quali bambini. Il sindaco: “Salerno città solidale, pronti a fare la nostra parte”

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Geo Barents arrivata nel Porto di Salerno. Foto / Psicologi per i Popoli Federazione

La nave Geo Barents è sbarcata questa mattina nel Porto di Salerno: a bordo, 248 migranti salvati da Medici Senza Frontiere e proveniente dalla Sicilia dove era attraccata nelle scorse ore. A bordo, per la maggior parte migranti dall'Africa sub-sahariana, una delle zone più povere dell'intero pianeta e alle prese con un clima ai limiti della vivibilità. Tra i 248 migranti ci sono anche 84 minori di cui 78 non accompagnati. L'attracco al Molo 3 Gennaio del porto di Salerno è avvenuto attorno alle 10, con la Geo Barents scortata da alcune motovedette della Guardia di Finanza. Le operazioni di sbarco sono iniziate attorno alle 10 di questa mattina. Al porto sono giunti anche quattro psicologi specializzati, dieci medici e sanitari provenienti dall'Azienda Sanitaria Locale di Salerno e venti tra interpreti e mediatori. Le operazioni di sbarco si sono svolte senza particolari problemi.

Durante lo sbarco, le forze dell'ordine hanno provveduto alle varie procedure di identificazione, mentre i medici hanno svolto i controlli sanitari: poi, è iniziato il trasferimento dei migranti verso i centri di accoglienza. Per i 78 minori non accompagnati, 60 saranno trasferiti a Taranto ed affidati alla rete ministeriale Sistema Accoglienza Integrazione, mentre i restanti 18 resteranno a Salerno, presi in carico come prevede la normativa vigente dal Settore Politiche Sociale del Comune. "Resta attiva e pronta, tuttavia, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare un una prima e pronta accoglienza a chi sta per raggiungere, dopo un difficile e tormentoso viaggio, le nostre coste", ha spiegato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha poi aggiunto: "Il Comune è pronto a fare la sua parte confermando Salerno città solidale. Al tempo stesso s'invoca una diversa e più condivisa ripartizione degli sbarchi per non gravare sempre sugli stessi soggetti specialmente in questo periodo di allerta meteo che impegna uomini e mezzi in modo straordinario sul territorio".