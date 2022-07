La Federico II di Napoli all’ultimo posto nella classifica delle migliori università d’Italia Nella classifica stilata dal Censis, nella categoria dei mega atenei statali (con più di 40mila iscritti), l’università napoletana occupa l’ultimo posto. Agli ultimi posti anche l’Orientale e la Parthenope.

A cura di Valerio Papadia

La sede centrale dell’Università Federico II di Napoli

Come ogni anno, anche in questo 2022 è arrivata la classifica del Censis sulle migliori università italiane. La classifica di quest'anno porta una brutta notizia per la città di Napoli, dal momento che l'Università Federico II – tra le più antiche in Europa – occupa l'ultimo posto della classifica che comprende i cosiddetti mega atenei, ovvero le università che presentano più di 40mila iscritti. Nella medesima categoria si conferma ancora una volta, al primo posto, l'Alma Mater Studiorum, vale a dire l'Università di Bologna, mentre al secondo posto troviamo l'Università di Padova e al terzo gradino del podio La Sapienza di Roma.

Tra gli atenei medi ultimi l'Orientale e la Parthenope di Napoli

Brutte notizie per Napoli anche nella categoria che prende in esame gli atenei medi, vale a dire quelli che hanno tra i 10mila e i 20mila iscritti: al penultimo gradino troviamo l'Università L'Orientale, mentre all'ultimo posto c'è l'Università Parthenope. In questa categoria, il primo posto se lo aggiudica l'Università di Siena, al secondo posto c'è l'Università di Sassari, mentre al terzo gradino del podio troviamo l'Università di Trento.

Male anche l'Università di Salerno nei grandi atenei

Nella categoria dei grandi atenei – quelli che hanno tra i 20mila e i 40mila iscritti – male anche l'Università di Salerno, che si attesta sì in undicesima posizione, ma perde ben nove posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. In questa categoria, al top troviamo l'Università di Pavia, al secondo posto l'Università di Perugia, mentre al terzo gradino del podio troviamo l'Università della Calabria.