La ex moglie non lo sente da tre giorni: trovato morto in casa, disposta l’autopsia Un uomo di 64 anni trovato morto in casa: il corpo scoperto dai carabinieri chiamati dalla ex moglie che non aveva notizie da alcuni giorni. Disposta l’autopsia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nel proprio appartamento a Capodimonte, a Napoli. Su posto i carabinieri della locale compagnia, che stanno effettuando i rilievi del caso: nessuna ipotesi è al momento esclusa, sebbene si propenda per una possibile causa naturale. Secondo quanto apprende Fanpage.it, ad allarmarsi era stata la ex moglie, allarmata dal fatto di non avere sue notizie da qualche giorno e che avrebbe trovato il gatto domestico davanti la porta d'ingresso.

La scoperta del corpo: era morto da alcuni giorni

Allertate le forze dell'ordine, carabinieri e vigili del fuoco hanno forzato la porta d'ingresso, scoprendo all'interno il cadavere dell'uomo, deceduto già da qualche giorno. Non ci sarebbero segni visibili di violenza, né nell'appartamento stesso né sul corpo dell'uomo, almeno dall'esterno. La salma, come apprende Fanpage.it, è stata posta sotto sequestro dal magistrato di turno, ed è stato aperto un fascicolo: nei prossimi giorni si procederà all'autopsia che potrà fare chiarezza sul decesso dell'uomo.

Nei prossimi giorni l'autopsia

Conosciuto nel quartiere per un passato come piccolo artista locale, la notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro della zona. Il suo appartamento si trova infatti nel cuore di Capodimonte, il quartiere collinare di Napoli a ridosso del Centro Storico. L'uomo sarebbe stato anche malato da diverso tempo, con le sue condizioni potrebbero essere peggiorate repentinamente nell'ultimo periodo: ma per il momento, nessuna ipotesi è totalmente esclusa dalle forze dell'ordine, tantomeno il gesto volontario. Soltanto l'autopsia potrà fare chiarezza sulle esatte cause della morte.