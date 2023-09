La casa va a fuoco, mamma mette in salvo i quattro figli a Santa Maria Capua Vetere Un incendio ha distrutto un’abitazione di Santa Maria Capua Vetere dove vivevano una donna e i quattro figli, illesi.

A cura di Nico Falco

Un incendio ha completamente distrutto un appartamento a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove vivevano una donna e i quattro figli; prima che le fiamme invadessero tutto l'immobile la mamma è riuscita a portare fuori i bambini, mettendoli in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise. I motivi del rogo non sono ancora stati accertati, ma si tratterebbe di un incidente domestico.

I pompieri hanno raggiunto l'appartamento di via Alberto Martucci nella tarda mattinata di oggi, 30 settembre, dopo la richiesta di aiuto di alcuni residenti della zona che avevano segnalato che un incendio in un'abitazione al primo piano di un vecchio stabile; all'arrivo dei soccorsi, le fiamme avevano già completamente invaso la casa. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento e quindi a spegnere l'incendio che, partito dalla cucina, si era propagato al resto dell'immobile.

L'intervento ha evitato che le fiamme, dopo essersi estese alle altre stanze divorando mobili e suppellettili, raggiungessero anche le abitazioni adiacenti; un'attività commerciale al piano terra ha riportato dei danni. Per lo spegnimento sono state fatte convergere in via Martucci due autobotti, una dalla sede centrale del Comando e l'altra dal distaccamento di Aversa, ed un'autoscala dalla sede centrale.