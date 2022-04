La Campania manterrà l’obbligo della mascherina fino alla fine di settembre, inizio ottobre Vincenzo De Luca annuncia che la Regione Campania manterrà l’obbligo della mascherina fino a fine settembre-inizio ottobre.

A cura di Ciro Pellegrino

La Campania manterrà l'obbligo della mascherina al chiuso fino a fine settembre-inizio ottobre 2022. Lo conferma il presidente della giunta regionale e responsabile dell'unità regionale Covid-19 Vincenzo De Luca, durante la sua settimanale diretta del venerdì pomeriggio: «Dobbiamo essere prudenti, bene ha fatto il governo a tenere l'obbligo dell'uso della mascherina nei locali al chiuso fino a metà giugno – afferma – Ma per quello che ci riguarda, in Campania manteniamo l'obbligo anche dopo metà giugno, a fine settembre inizio ottobre».

Il motivo, secondo De Luca, è che i contagi sono in aumento a causa delle nuove varianti molto più contagiose:

emergono nuove varianti molto aggressive che possono riaccendere il focolaio, quindi dobbiamo avere prudenza, in attesa di vaccini che ci consentano di affrontare il covid come si affrontano le influenze che arrivano di anno in anno, ad oggi non abbiamo ancora questo tipo di vaccino.

I dati emersi dal report settimanale della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia sono ancora preoccupanti: a oltre due anni e mezzo dall'inizio della pandemia di Covid-19 e da un anno e più dall'inizio della campagna di vaccinazione, in Campania la popolazione over 5 anni che non ha ricevuto alcuna dose di vaccino è pari al 9%. Si tratta di una percentuale superiore a quella media italiana, che è il 7,2%, cui va aggiunta anche quella over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,8%.