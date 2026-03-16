La camorra punta sulle truffe informatiche: clan Mazzarella, arresti a Napoli per clonazione siti bancari

Indagine della Dda di Napoli su phishing, vishing e siti bancari clonati. Sedici misure cautelari per frode informatica e accessi abusivi.

Dalle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di sedici persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere, frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione abusiva di armi. Le contestazioni sono aggravate dall’agevolazione mafiosa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe organizzato diverse truffe informatiche utilizzando tecniche di phishing e vishing, oltre alla clonazione di siti internet di istituti di credito. I sistemi fraudolenti servivano per sottrarre dati e credenziali bancarie alle vittime.