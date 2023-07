La bimba di 8 anni morta dopo un incidente a Gragnano era sulla moto senza casco La bimba era a bordo di una moto di grossa cilindrata, seduta al centro tra due persone. L’incidente a Gragnano in via Pasquale Nastro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La bimba di 8 anni morta dopo un incidente stradale a Gragnano, in provincia di Napoli, era a bordo di una moto di grossa cilindrata e non avrebbe indossato il casco, come apprende Fanpage.it da fonti investigative. L'incidente è avvenuto ieri sera. La ragazzina è stata trasportata prima all'ospedale San Leonardo di Castellammare e poi trasferita all'ospedale pediatrico "Santobono" di Napoli, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, che è durato tutta la notte. La piccola, purtroppo, è deceduta questa mattina per le ferite riportate. Sulla vicenda è stato aperta una inchiesta della Procura della Repubblica. Le indagini, affidate inizialmente alla Polizia Locale di Gragnano, sono poi passate ai carabinieri di Castellammare.

L'incidente in via Nastro

La bambina, secondo le prime ricostruzioni, era in moto con due persone, che non sarebbero state suoi parenti. Sarebbe stata seduta al centro e non avrebbe avuto il casco. Ad un certo punto, la moto avrebbe perso il controllo e sarebbe finita sotto una automobile parcheggiata. L'incidente è avvenuto in via Pasquale Nastro intorno alle 20,30 di ieri, 6 luglio. In un primo tempo, non sembrava essere stato troppo violento. La bimba, secondo le primissime informazioni, non avrebbe avuto segni evidenti di ferite e si sarebbe rialzata da sola. Ad accompagnarla in ospedale a Castellammare sarebbe stato il padre, che, come detto, non era alla guida della moto coinvolta nell'incidente. Da qui, sarebbe stata portata poi al Santobono di Napoli, specializzato per la pediatria. Qui è stata sottoposta ad un intervento di neurochirurgia. La bimba è poi deceduta purtroppo questa mattina.