La bella lettera agli studenti della prof di Ischia (Napoli) La bella lettera di fine anno, scritta da una maestra di Ischia a genitori e allievi, dopo due anni ritorna di nuovo d’attualità.

Quando le parole nascono dal cuore, quando sono davvero frutto di un sentimento sincero restano potenti nonostante il trascorrere degli anni. Queste parole risalgono al giugno del 2020, in piena emergenza Covid, quando la rabbia per i lockdown e per le innumerevoli ore di scuola perdute causa chiusure e ordinanze varie in Campania era forte e grande era l'incertezza per il futuro, visto l'andamento della pandemia che ci ha tenuto in scacco per due anni.

Incertezza e rabbia – sono intanto passati due anni – hanno cambiato oggetto, visto che ora la grande paura è la guerra in Ucraina. Ma restano. Così come restano forti e chiare le parole della maestra Bruna Salerno del plesso "Guglielmo Marconi" di Ischia . L'insegnante si rivolge ai genitori, invitandoli a ragionare diversamente sull'ultimo giorno di scuola dei figli e a valutare le loro pagelle in maniera costruttiva e in prospettiva.

La lettera è colloquiale, scritta a mano. Ne è stata fatta una immagine condivisa centinaia di migliaia di volte sui social network. Oggi come allora le parole della maestra Bruna hanno conservato intatte le loro ragioni. Tanti i commenti di studenti e genitori che ringraziano la maestra per questa "lezione di fine anno".