La banda del furto col carrozzino: in 5 per ripulire una profumeria di Chiaia dei prodotti più costosi Le telecamere di videosorveglianza di una profumeria, in via Chiaia, hanno immortalato 5 persone, due donne e tre uomini, di cui due minorenni, mentre rubavano la merce in esposizione.

Ormai polizia e carabinieri, in tempi di social network, devono stare più dietro agli aggiornamenti di Facebook e Tik Tok che a raccogliere denunce dietro la scrivania. I video delle telecamere interne dei negozi – vuoi per la rabbia del commerciante beffato, vuoi per il senso di impotenza che deriva dal furto o dalla rapina – vengono sempre più spesso condivisi sui social addirittura in alcuni casi prima della stessa denuncia alle forze dell'ordine. Alcuni personaggi, politici, giornalisti o "creator", sono collettori di questo materiale. Uno di loro è sicuramente Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale e re dei social applicati alla politica in Campania. Oggi Borrelli ha condiviso il video delle telecamere di videosorveglianza di una profumeria, in via Chiaia, in cui si vedono 5 persone, due donne e tre uomini, di cui due minorenni, mentre rubano la merce in esposizione.

Borrelli spiega la tecnica della "famiglia con carrozzino": Dalle immagini si riesce a capire chiaramente la tattica messa in atto dai ladri. I due uomini adulti hanno distratto la persona alla cassa mentre la donna, adulta, e il ragazzo, minorenne, hanno preso dei profumi dagli scaffali per nasconderlo nelle borse o sotto i vestiti. I 5 non hanno mancato di portare con se, all’interno di un passeggino, anche un bimbo.

