Kira, Flò e Dwynn: i tre pastori tedeschi arrivati da tutta Italia per soccorrere Ischia Kira, Flò, Dwynn: sono i tre pastori tedeschi arrivati con i loro conduttori umani da Veneto, Calabria e Basilicata per i soccorsi ad Ischia dopo la frana.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tre unità cinofile da tre regioni diverse, arrivate per prestare soccorso a Casamicciola dopo la frana di sabato scorso. C'è Kira, pastore tedesco di 7 anni, fa parte dell'unità cinofila del Soccorso Alpino del Veneto. Assieme a lei, il conduttore Loris Maoret, che l'ha accompagnata per diversi giorni sull'Isola Verde. Poi c'è Flò, assieme al conduttore Carlo Apollo, arrivato dalla Calabria. Quindi, Dwynn e il suo umano Erwan Gueguen dalla Basilicata. Sono arrivati per aiutare nelle ricerche, poche ore dopo la frana del Monte Epomeo. Da ventiquattro ore si sono dati il cambio con le altre unità cinofile, e hanno fatto rientro nelle rispettive regioni. Ma il loro aiuto di questi giorni è stato fondamentale.

“Durante l’avvicinamento si vedevano i fasci delle fotoelettriche puntati sulla frana", ha spiegato proprio Maoret, "Una fetta di montagna color fango, era riconoscibile da molto lontano". Sei ore al giorno di ricerca vera e propria, le altre ore passate a raggiungere i punti dove avviare le ricerche. Giornate spossanti, alla ricerca dei superstiti: i cani, raccontano i conduttori, crollavano per la fatica alla sera. "Di tutto ripenso ai tanti giovani in cerca di badili per dare una mano; a quei due-tre massi, al di sopra delle prime abitazioni investite, più grandi delle case; all’immensità del fango, metri sopra metri di fango. Non ho mai visto una cosa del genere”, ha aggiunto ancora Maoret. Il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, ha poi commentato: