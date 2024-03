Kid Lost, da Qualiano alla vittoria dello show Netflix “Nuova Scena”: il rapper premiato dal sindaco Il rapper Kid Lost, al secolo Graziano Landolfi, 27 anni, ha vinto lo show “Nuova Scena” targato Netflix: originario di Qualiano, nel Napoletano, il sindaco Raffaele De Leonardis ha deciso di premiarlo come eccellenza della città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Dalla provincia di Napoli a nuova voce e promessa del rap italiano: Kid Lost, al secolo Graziano Landolfi, 27enne originario di Qualiano, è stato infatti decretato vincitore di "Nuova Scena", show targato Netflix nel quale Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra sono andati in giro per l'Italia alla ricerca del nuovo re del rap nel nostro Paese. Una vittoria, quella di Kid Lost, che non è passata inosservata a Qualiano, a tal punto che il sindaco Raffaele De Leonardis ha deciso di premiare il rapper come eccellenza della città, dedicandogli una cerimonia pubblica che avrà luogo, nella Sala Consiliare del Comune, venerdì 8 marzo.

Il primo cittadino di Qualiano, su Facebook, mostra tutto l'orgoglio per il successo ottenuto dal suo concittadino e scrive:

È di Qualiano Graziano Landolfi, in arte Kid Lost, il vincitore del nuovo rap show targato Netflix dal titolo “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”. A decretare il trionfo del nostro concittadino sono stati alcuni degli artisti più affermati del momento, due dei quali reduci da Sanremo 2024: Geolier, Rose Villan e Fabri Fibra. A Graziano rivolgo i miei complimenti e un profondo ringraziamento per aver rappresentato fieramente Qualiano in un programma seguito in tutta Italia. A Kid Lost auguro di raggiungere vette sempre più alte attraverso la sua arte, la musica

Il sindaco De Leonardis, poi, cita un verso di una canzone di Kid Lost, e prosegue:

Voglio soltanto cambiare il destino quello mio e della mia gente”; così recitano gli ultimi versi della sua canzone “Criatur” e noi vogliamo dirti che saremo con te per raggiungere insieme l’obiettivo, sostenendo i giovani appassionati come te che mostrano grande tenacia nel realizzare i propri sogni.I l mio invito è aperto a tutti voi per Venerdì 8 Marzo alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano, sito in Piazza del Popolo 1, per la premiazione di Kid Lost, quale eccellenza qualianese