Jeff Bezos nel Golfo di Napoli con il suo super veliero Koru: il tender è uno yacht di 75 metri Koru è il veliero del patron di Amazon: con i suoi 127 metri è la seconda imbarcazione a vela più grande al mondo. Così grande che come tender viene utilizzato uno yacht di 75 metri.

A cura di Valerio Papadia

È una città galleggiante, più che un veliero: si tratta di Koru, la seconda imbarcazione a vela più grande al mondo, che appartiene a quello che è invece il secondo uomo più ricco del mondo, vale a dire Jeff Bezos, patron di Amazon. Il miliardario statunitense, da qualche giorno, è in vacanza nel Golfo di Napoli: il veliero è infatti stato avvistato dapprima al largo di Capri, meta ogni estate di attori, sportivi, imprenditori; al momento, invece, la lussuosa imbarcazione si trova al largo dell'isola di Procida.

Koru è lungo 127 metri: è costato 500 milioni di dollari

La maestosità del veliero nelle acque del Golfo di Napoli non è passata inosservata: l'imbarcazione a vela è infatti lunga 127 metri, il che la rende, come detto, la seconda più grande al mondo, dopo "A", veliero di oltre 142 metri del magnate russo Andrey Melnichenko. Costruito nei cantieri di Oceanco, nei Paesi Bassi, il veliero Koru di Jeff Bezos è dotato di tre alberi e tre ponti (uno dei quali ospita una piscina); a bordo trovano sistemazione fino a 18 ospiti, mentre sono 40 i membri dell'equipaggio. Il prezzo? Koru è costato a Bezos circa 500 milioni di dollari.

Il tender è uno yacht di 75 metri con un elicottero

Probabilmente, però, quello che restituisce più di tutto la maestosità e l'opulenza di Koru è il suo tender, o almeno quello che viene utilizzato come tale, come garage e per gli spostamenti veloci: si tratta di Abeona, yacht di 75 metri costato 100 milioni di dollari che, per le sue dimensioni, è considerato il tender più grande al mondo. Sullo yacht troviamo anche un elicottero che serve a velocizzare ulteriormente gli spostamenti tra il mare e la terraferma.