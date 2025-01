video suggerito

Jabil Marcianise licenzia tutti i 413 dipendenti: partita la procedura collettiva

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono partiti i licenziamenti collettivi per i 413 dipendenti dello stabilimento Jabil di Marcianise. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, sottolineando che "ma cercato per anni una soluzione sostenibile per le sue attività in Italia", ma annunciando comunque di aver "lavorato a una soluzione per preservare lo stabilimento di Marcianise, garantendo la sua sostenibilità economica e proteggendo i posti di lavoro di tutti i dipendenti". Ed invece "nella giornata odierna, si è provveduto a comunicare a tutte le parti interessate l'avvio formale della procedura di licenziamento collettivo riguardante tutti i 413 dipendenti dello stabilimento Jabil di Marcianise".

Una doccia fredda, dunque, per tutti i lavoratori. Jabil ha comunque espresso "la sua delusione nei confronti dei sindacati e dei lavoratori che hanno votato contro un accordo sostenuto dal Governo (tramite Invitalia) con TME Engineering. Questa decisione", spiega la nota, "ha complicato la situazione, rendendo più difficile trovare una soluzione praticabile per lo stabilimento di Marcianise e i suoi dipendenti. Le attuali difficili condizioni del mercato globale non consentono ulteriori ritardi, rendendo necessario per Jabil avviare oggi la procedura di licenziamento collettivo. Jabil rimane convinta che la soluzione proposta fosse valida e sostenibile, garantendo un futuro lavorativo per i dipendenti dello stabilimento. Purtroppo, Jabil non è riuscita a raggiungere un accordo con i sindacati e i lavoratori, e di conseguenza", conclude la nota di Jabil, "agirà in conformità con la legge italiana seguendo la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91".