Italiano ucciso a Santo Domingo. L’ipotesi: è narcos fuggito dal Cilento per evitare il carcere La vittima, che secondo la patente – risultata falsa – si chiamerebbe Lucas Garofalo, potrebbe essere in realtà un narcotrafficante cilentano fuggito per evitare il carcere.

A cura di Valerio Papadia

Il documento della vittima diffuso dalle autorità locali e l’auto crivellata di colpi

È un vero e proprio mistero quello legato alla morte di un cittadino italiano, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Las Americas, a Santo Domingo, agli inizi del mese di giugno. L'uomo, 49 anni, si trovava in auto, in prossimità di un casello autostradale, quando è stato colpito con diversi colpi di pistola, esplosi da sconosciuti che lo hanno affiancato a bordo di un'altra vettura. La vicenda, però, è venuta fuori soltanto adesso, due settimane dopo l'omicidio, proprio perché ci sono ancora tantissimi dubbi da dissipare sulla vicenda, in primis la vera identità della vittima. L'uomo ucciso sarebbe infatti originario di Agropoli, nel Cilento, in provincia di Salerno, rifugiatosi nella Repubblica Dominicana circa 10 anni fa per evitare un arresto per spaccio di droga qui in Italia.

Il mistero della patente di guida falsa

Come detto precedentemente, gli inquirenti dominicani – le indagini sono affidate alla Direzione Centrale Investigazioni Penali (Dicrim) della Polizia Nazionale – stanno riscontrando difficoltà anche a risalire alle vera identità dell'uomo ucciso. La patente di guida ritrovata sul cadavere riporta il nome di Lucas Garofalo, che risulterebbe proprietario di varie attività nella cittadina di Boca Chica: gli accertamenti condotti sul documento, come riportano i media locali, indicherebbero però che quella patente è invece intestata a un uomo di nome Darison Dario Lopez; si tratterebbe, dunque, di un documento falso, sul quale vengono indicati soltanto in Paese e una data di nascita. Inoltre, in quanto italiano all'estero, il 49enne non era all'Aire, l'Anagrafe italiani residente all'estero.