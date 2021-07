Festa grande anche in casa di Nino D'Angelo e Vincenzo Salemme per la vittoria della Nazionale Italiana in finale dell'Europeo 2020 contro l'Inghilterra. Come i milioni di italiani impazziti al rigore di Saka parato da Gigi Donnarumma, anche per i due artisti napoletani è stato il momento della grande festa, ognuno nei rispettivi appartamenti dove hanno seguito la gara con i propri amici e parenti.

Sia Vincenzo Salemme che Nino D'Angelo si sono lasciati andare alla pazza gioia, con il cantante piegato sulle ginocchia ed esultando quasi come se fosse in campo e l'attore che a sua volta con le braccia al cielo inneggiava al trofeo appena conquistato, con un filo di voce dopo aver passato come tutti quasi due tre ore (i 120 minuti di gioco tra tempi regolamentari e supplementari, più i calci di rigore) a gridare per incitare la squadra, che alla fine ha prevalso ai calci di rigore come già martedì scorso contro la Spagna. Scene di festa e di giubilo che si sono viste, nelle ultime ore, praticamente all'interno delle case di tutti gli italiani, non soltanto di quelli più famosi. Una vittoria che ha permesso di esultare come non accadeva da tempo: in strada a Napoli c'erano più persone dell'ultima Coppa Italia vinta dal Napoli un anno fa, a dimostrazione che il feeling tra la Nazionale e Napoli e saldo come non mai, come si vede anche dalla notte praticamente insonne che si è vissuta nel capoluogo partenopeo come nel resto d'Italia, e che ha riportato alla mente i festeggiamenti del 2006, quando gli Azzurri vinsero il Mondiale in Germania e che vide anche allora una Napoli presa d'assalto dai tifosi azzurri.