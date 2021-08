Ischia, trovato il cadavere di una donna: in casa tracce di sangue L’identità della vittima non è ancora stata resa nota: il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione, a Casamicciola, sull’isola di Ischia. Da quanto si apprende, in casa sarebbero state trovate tracce di sangue, ma le forze dell’ordine non tralasciano nessuna ipotesi sulle cause della morte.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Macabra scoperta a Ischia, dove questa sera è stato rinvenuto il cadavere di una donna: le generalità della vittima non sono ancora state rese note, ma si sa soltanto che dovrebbe essere di nazionalità romena. Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione, in zona Sentinella, a Casamicciola: da quanto si apprende, in casa sono state trovate tracce di sangue, ma le forze dell'ordine non escludono alcuna ipotesi sulle cause della morte della donna, che saranno chiarite nei prossimi giorni dall'autopsia, disposta dal magistrato. Gli inquirenti stanno interrogando conoscenti per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Sempre a Ischia, a Forio per la precisione, nella giornata odierna un uomo che rischiava di annegare è stato salvato dalla Guardia Costiera. L'uomo si è tuffato in mare a Citara e, a causa della corrente e del mare agitato, non è riuscito a riemergere e a tornare a riva. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera: un militare, con l'aiuto di un bagnino, ha messo in mare un pedalò e si è messo alla ricerca dell'uomo, trovandolo incastrato tra alcuni scogli. Con non poche difficoltà, il militare della Guardia Costiera e il bagnino sono riusciti a far salire l'uomo a bordo del pedalò e lo hanno riportato in spiaggia sano e salvo.