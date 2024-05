Ischia, mette l’accendino nel reggiseno e invita un ragazzo a prenderlo: il fidanzato reagisce male

video suggerito

È un semplice accendino l'oggetto del contendere che, nella notte appena trascorsa, ha fatto scattare una maxi rissa sull'isola di Ischia, al termine della quale un ragazzo di 20 anni è stato arrestato, mentre altri 4 giovani sono stati denunciati: uno di loro ha soltanto 16 anni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un gruppo di conoscenti stava sorseggiando qualche drink all'esterno di un bar dell'isola quando una ragazza, per scherzo, prende l'accendino di uno dei ragazzi e lo infila nel reggiseno, invitando poi il proprietario a riprenderlo. Il fidanzato della giovane, però, reagisce male e quando il proprietario dell'accendino fa per riprenderselo, scatta la rissa, alla quale partecipano, in totale, 5 giovani.

La rissa esplode nel bar, ma continua anche in strada: sul posto intervengono dapprima gli agenti della Polizia Locale. Il fidanzato della ragazza, un 20enne di Barano d'Ischia, visibilmente ubriaco, si oppone al controllo e aggredisce i vigili urbani, poi anche i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Ischia, che lo arrestano: in casa sua, i militari dell'Arma trovano 100 grammi di hashish.

Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; è stato inoltre denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per rissa, così come gli altri quattro partecipanti. Tutti saranno proposti per il Daspo urbano.