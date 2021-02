Al via le vaccinazioni anti-Covid per il personale scolastico anche delle isole di Ischia e Procida. Una massiccia campagna vaccinale quella messa in campo per evitare il diffondersi del Coronavirus nelle scuole delle due isole flegree nel corso di questo weekend: saranno infatti 1.200 i dipendenti degli istituti scolastici, personale docente e non, che saranno vaccinati tra oggi, venerdì 26 febbraio, e domani, sabato 27. Le dosi di vaccino contro il Coronavirus saranno inoculate all'istituto alberghiero Telese di Ischia, che è stato trasformato per l'occasione in centro vaccinale. Domenica 28 febbraio, poi, sarà la volta di circa 500 operatori dei centri termali convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, ma anche degli operatori delle strutture sanitarie private convenzionate non termali.

L'Asl Napoli 2 Nord, competente sul territorio nel quale ricadono anche le isole di Ischia e Procida, ha avviato la campagna vaccinale anche per gli operatori scolastici la scorsa settimana: in tutto, fino ad oggi, sono 6.451 le persone vaccinate contro il Coronavirus nell'ambito degli istituti scolastici. Tra questi, il 68% appartiene alla fascia d'età compresa tra i 40 e i 55 anni, mentre il 10% rientra nella fascia d'età tra i 55 e i 65 anni. A partire da questo lunedì, infatti, sono stati chiamati a sottoporsi al vaccino Astrazeneca anche gli operatori scolastici d'età superiore ai 55 anni. Da gennaio del 2021 ad oggi, da quando cioè è partita la campagna di vaccinazione contro il Covid in Campania, nella sola Asl Napoli 2 Nord sono state somministrate 51.725 dosi di vaccino.