Irruzione alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli nella notte: uomini armati di coltello minacciano un addetto A comunicarlo, in una nota, è stata la Fondazione stessa, che riferisce come l'episodio non abbia provocato feriti. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

A cura di Valerio Papadia

Il cortile della Fondazione Foqus

Momenti di paura, nella notte scorsa, alla Fondazione Foqus, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, in centro a Napoli. Alcuni uomini, armati di coltello e con il volto travisato da passamontagna, sono entrati nell'androne della Fondazione, in via Portacarrese a Montecalvario, dove erano in corso le operazioni di smontaggio di attrezzature utilizzate per un evento che si era tenuto durante la giornata; gli uomini hanno così minacciato uno degli addetti all'ingresso della struttura, poi sono andati via senza che nessuno, per fortuna, rimanesse ferito.

Gli uomini armati cercavano qualcuno: l'ipotesi

A rendere noto quanto accaduto durante la notte, in una nota, è stata la stessa Fondazione Foqus, secondo la quale gli uomini armati e incappucciati erano all'inseguimento di un'altra persona; la vicenda è stata denunciata dai responsabili della Fondazione alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per fare piena luce su quanto accaduto.

"L'incolumità del personale tecnico e dei pochi operatori presenti in quella fase del lavoro notturno – si legge nella nota di Fondazione Foqus – non è mai stata compromessa. Pur trattandosi di un fatto isolato (l'episodio è stato definito dalle forze dell'ordine un caso generato da confronti tra gang rivali) a Foqus sono già state predisposte misure per rafforzare la vigilanza, con l'obiettivo di garantire la massima serenità a utenti, collaboratori e visitatori".