Investito sulla Domiziana, Armando Varriale muore a 28 anni: lutto a Bacoli Il giovane, originario di Bacoli, è stato investito per cause ancora in corso di accertamento: tra qualche giorno avrebbe compiuto 29 anni.

A cura di Valerio Papadia

Lutto a Bacoli, nella provincia di Napoli, per la morte di Armando Varriale, deceduto a soli 28 anni: il giovane, nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio, è stato investito mentre si trovava sulla Domiziana, tra Giugliano e Pozzuoli. Da quanto si apprende, Armando – che tra pochi giorni avrebbe compiuto 29 anni – è uscito, per cause ancora in corso di accertamento, dalla propria vettura ed è stato investito da un'altra automobile in transito: da chiarire, come detto, la precisa dinamica dell'incidente, ma per il 28enne i soccorsi si sono rivelati purtroppo vani. Lievemente ferito anche il conducente dell'altra vettura, ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Tantissimi i messaggi che nelle ultime ore, quando la notizia della morte di Armando si è diffusa, sono apparsi sui social network. Tra questi anche quello del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che su Facebook ha scritto un lungo messaggio di cordoglio: