Investito e ucciso dalla sua auto mentre sta uscendo dal box: tragedia a Casagiove L'uomo è stato investito dalla sua auto mentre chiudeva i box. Liberato dai vigili del fuoco è però deceduto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Investito e ucciso dalla sua auto mentre sta uscendo dal box. Tragedia a Casagiove, in provincia di Caserta, dove un uomo di 80 anni, questa mattina, venerdì 9 febbraio 2024, è morto a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Inutile l'intervento dei soccorsi che hanno cercato di salvargli la vita. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 10,00 del mattino, in via Quartier Nuovo. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Ma, secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'uomo sia stato investito dalla sua stessa automobile mentre cercava di chiudere il cancello del box auto.

L'incidente in via Quartier Nuovo a Casagiove

Probabilmente la vettura non aveva inserito il freno a mano o potrebbe essersi verificato un malfunzionamento. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire cosa sia successo. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Marcianise, allertati dal 118, e le forze dell'ordine.

Inutili i soccorsi, l'uomo è morto

Giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno soccorso un uomo anziano, di circa 80 anni , che per cause ancora in via di accertamento era stato accidentalmente investito dalla propria auto mentre chiudeva il cancello dei box. I Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare l'80enne, che era rimasto incastrato sotto la macchina, e a consegnarlo al personale del 118, che però non ha potuto fare altro, purtroppo, che constatarne il decesso.