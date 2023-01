Investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: Alessandro muore a 48 anni Alessandro Sulmonte, 48 anni, è stato investito e ucciso a Quarto, in via Dante Alighieri. Alla guida dell’auto, un 52enne del posto. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alessandro Sulmonte, 48 anni, è stato investito e ucciso questa mattina a Quarto, in provincia di Napoli. Ancora tutta da accertare l'esatta dinamica, ma ad investire Alessandro sarebbe stato un 52enne alla guida della propria vettura. L'impatto è avvenuto su via Dante Alighieri: nulla da fare per la vittima, morta sul colpo. Sul posto, oltre al personale medico-sanitario del 118, anche i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, per le indagini del caso. La salma della vittima sarà portata nelle prossime ore all'ospedale Policlinico di Napoli, dove avverranno gli esami autoptici.

Secondo le primissime ricostruzioni fornite dagli investigatori, il 48enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sarebbe stato investito dall'automobile del 52enne: accertamenti in corso sull'uomo, che al momento non è in stato di fermo da parte delle forze dell'ordine. Si cercano anche le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aiutare a ricostruire meglio l'esatta dinamica della vicenda.

(Notizia in aggiornamento)