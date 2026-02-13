napoli
Investito all'uscita della pizzeria a Sassano, Antonio Libretti morto dopo 6 giorni in ospedale

È deceduto dopo 6 giorni di ricovero Antonio Libretti, l’80enne investito sabato sera a Sassano (Salerno); l’uomo era stato ricoverato in gravi condizioni.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
È morto dopo sei giorni in ospedale Antonio Libretti, l'anziano di Sassano (Salerno) che, sabato sera, era stato investito da un'automobile nella frazione di Silla. Sulla dinamica indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L'80enne è rimasto da allora ricoverato nell'ospedale "Luigi Curto" di Polla; nei giorni scorsi le sue condizioni di salute si sono aggravate, fino al decesso.

L'incidente risale alle 19 circa dello scorso 8 febbraio. Secondo le ricostruzioni l'uomo sarebbe stato colpito dal veicolo mentre stava attraversando la strada, all'uscita di una pizzeria. Alla guida c'era un uomo di Sala Consilina, che si è immediatamente fermato, ha prestato i primi soccorsi e ha allertato le forze dell'ordine e i sanitari. Lo stesso uomo ha dovuto fare ricorso alle cure mediche perché colto da un malore a seguito dell'incidente.

Libretti, in condizioni subito apparse gravi, è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso di Curti, dove i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dei sanitari, e i continui monitoraggi, le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi all'arrivo in ospedale, fino al decesso, avvenuto questa mattina, 13 febbraio.

