Insulta i carabinieri in video mentre va a firmare in caserma e si prende un’altra denuncia Un 28enne denunciato a Casalnuovo: in un video sui social, insulta i carabinieri mentre sta andando a firmare in caserma perché sottoposto all’obbligo di firma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è messo ad insultare i carabinieri in un video pubblicato sui social, il tutto mentre andava a firmare in caserma dove aveva l'obbligo di presentazione vista una condanna per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Un gesto che però ha fatto scattare per lui una nuova denuncia, perché il video non è sfuggito neppure ai carabinieri stessi, che non hanno dovuto neanche faticare molto per identificarlo, visto che nel video il giovane si immortala anche mentre pronuncia il proprio nome al citofono con i carabinieri.

Dovrà così rispondere di vilipendio alle forze armate: il giovane, si vede nel video, si trova all'esterno della caserma dei carabinieri di Casalnuovo, in attesa di entrare a firmare perché colpito dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Mentre però attende che gli venga aperto il cancello, il giovane lancia ingiurie contro le forze dell'ordine, come se nulla fosse, per poi entrare in caserma. Il video, pubblicato sui social network, è diventato subito virale ed è finito in poco tempo anche sulle alle scrivanie dei carabinieri stessi. Identificato così in breve tempo, è risultato essere un 28enne già noto alle forze dell'ordine, ed originario proprio di Casalnuovo, oltre a vedere "chiarito" il motivo per cui si trovasse all'esterno della caserma.

A quel punto, dopo poche formalità di rito, per lui è scattata la denuncia per vilipendio alle forze armate. Rischia ora, in caso di condanna, una maxi multa da cinquemila euro, come previsto dall'articolo 290 del codice penale per chi commette vilipendio nei confronti non solo della forze armate, ma anche nei confronti della Repubblica, di una o entrambe le Assemblee legislative, il Governo, la Corte costituzionale e l'ordine giudiziario.