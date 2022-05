Insigne via dal Napoli, il saluto di Vincenzo De Luca: “Ha donato molto per il Covid” Il governatore: “Campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lorenzo Insigne lascia il Napoli. Oggi l'ultima partita con la maglia azzurra contro il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, in programma alle ore 15, prima di volare in Canada per indossare quella del Toronto. Anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha voluto salutare il capitano partenopeo con un messaggio sul suo profilo Facebook: "Un abbraccio a Lorenzo Insigne che oggi gioca la sua ultima gara con la maglia del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Grazie a questo campione per le emozioni che ci ha donato con reti, assist, trofei sempre e per l’amore sconfinato che ha sempre dimostrato per Napoli ed il Napoli. Gli auguriamo ogni bene per il nuovo "tiro a giro" della sua vita e della sua professione. E grazie ancora per la sua generosa donazione durante la pandemia. Ciao Lorenzo".

Mercoledì è prevista la festa di addio con il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti e i cantanti Gigi D'Alessio, Rocco Hunt e Clementino ospiti di eccezione.