Incontra il rivale in amore per strada e lo accoltella: grave 19enne, arrestato 28enne ad Arzano

Il 28enne si è presentato spontaneamente dai carabinieri, confessando l’aggressione: è stato arrestato per tentato omicidio. Il 19enne, invece, è stato portato in ospedale in codice rosso.

Immagine di repertorio

Una violenza scattata per futili motivi, verosimilmente per gelosia, in quanto in quel ragazzo più giovane l'aggressore ci vedeva un probabile rivale in amore: il risultato è di un 19enne ferito gravemente e di un 28enne arrestato per tentato omicidio. Nella serata di ieri, giovedì 17 luglio, ad Arzano, in provincia di Napoli, il 28enne cammina nella centrale via Roma quando incrocia il 19enne, verso il quale è mosso da non meglio precisati motivi di gelosia. I due giovani scambiano qualche parola, poi il 28enne tira fuori un coltello e colpisce il 19enne con un fendente al fianco prima di darsi alla fuga.

L'aggressore si è presentato dai carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno avviato tempestivamente le indagini per identificare e bloccare l'aggressore. I militari dell'Arma hanno così visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltato le testimonianza dei presenti, pervenendo così all'identità del 28enne. È stato lo stesso responsabile dell'aggressione, però, a presentarsi spontaneamente dai carabinieri, raccontando di essere coinvolto nel ferimento del 19enne: l'uomo è stato portato in carcere, con l'accusa, come detto, di tentato omicidio.

Per quanto riguarda il 19enne, il giovane, subito dopo essere stato accoltellato al fianco, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è stato ricoverato in codice rosso a causa della grave ferita riportata; da quanto si apprende, però, il 19enne non sarebbe in pericolo di vita.