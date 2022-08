Incidente stradale a Nola, Chiara Mastrojanni muore a 23 anni Il tragico incidente si è verificato all’alba di oggi, venerdì 5 agosto, a Nola, nella provincia di Napoli: la 23enne viaggiava come passeggera su una moto.

A cura di Valerio Papadia

Una vita spezzata troppo giovane da un tragico incidente stradale: drammatico quanto accaduto all'alba di oggi, venerdì 5 agosto, a Nola, nella provincia di Napoli, dove la giovane Chiara Mastrojanni, studentessa di 23 anni, è deceduta proprio in seguito a un incidente. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, alle prime luci di oggi, Chiara si trovava su una moto, guidata da un uomo che improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote nei pressi della rotatoria in via Onorevole Francesco Napolitano, all'intersezione con via Nazionale delle Puglie. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la 23enne non c'è stato niente da fare; l'uomo alla guida della moto ha invece riportato politraumi ed è ricoverato all'ospedale di Nola in condizioni giudicate non gravi.

Sul luogo del tragico incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto. Come da prassi in questi casi, la salma di Chiara Mastrojanni è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria per le indagini del caso.

Il cordoglio per la morte di Chiara Mastrojanni

La studentessa 23enne era originaria di San Paolo Belsito, piccola cittadina del Nolano, la cui comunità è rimasta sconvolta dalla morte della giovane. Su Facebook, quando la notizia del tragico incidente si è diffusa in città, si sono susseguiti tantissimi messaggi di cordoglio per Chiara Mastrojanni, in cui amici e conoscenti esprimono dolore per la sua morte prematura e così improvvisa.