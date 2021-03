Grave incidente nella stazione EAV di Botteghelle, dove un capostazione è morto ed un addetto alle pulizie ora è in ospedale gravemente ferito. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che un camion della manutenzione, forse perché lasciato senza il freno a mano inserito, abbia travolto entrambi uccidendo sul colpo il capostazione e ferendo gravemente un addetto alle pulizie.

Il capostazione, di cui non sono state fornite le generalità, aveva quarant'anni. L'addetto alla pulizie rimasto gravemente ferito è stato portato all'Ospedale del Mare di Ponticelli, in codice rosso. Sul posto dell'incidente, la stazione della Circumvesuviana di Botteghelle (che viene attraversata dalla Linea 3 Napoli-San Giorgio a Cremano nonché dalla Napoli-Baiano e dalla Napoli-Acerra della Circumvesuviana, tutte gestite dall'Ente Autonomo Volturno), sono giunti oltre ai soccorsi anche gli agenti della polizia di stato di Ponticelli, per coordinare le indagini. "L'incidente verificatosi nella stazione ferroviaria Eav di Botteghelle, in cui è deceduto un giovane capostazione ed un collega operatore delle pulizie è rimasto gravemente ferito, ci provoca profonda tristezza e grande preoccupazione", ha spiegato Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania, "Auspichiamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al più presto e ci associamo al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti vittime dell’ennesima tragedia sul luogo di lavoro. La sicurezza resta una priorità da garantire, occorre maggiore impegno da parte di tutti i soggetti che hanno competenza in materia".