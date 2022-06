Incidente nel Salernitano, finisce con l’auto contro un muro: Aniello muore a 24 anni Il tragico incidente nella notte a Bellizzi: la vittima è Aniello Cavallo, 24enne originario della vicina Montecorvino Rovella.

A cura di Valerio Papadia

Un drammatico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella notte a Bellizzi, cittadina della provincia di Salerno: la vittima è Aniello Cavallo, un giovane di 24 anni, residente nella vicina Montecorvino Rovella. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, poco dopo la mezzanotte il 24enne stava percorrendo via delle Industrie a bordo della propria automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo della vettura, che ha dapprima divelto un palo della pubblica illuminazione e si è poi schiantata contro il muro di un'abitazione che sorge a bordo della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Salerno e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Aniello Cavallo.

Il cordoglio dei sindaci di Montecorvino e Bellizzi

La notizia della morte del 24enne si è diffusa velocemente nelle comunità delle due città coinvolte: tanti i messaggi di cordoglio che sono stati indirizzati alla famiglia del giovane. Il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, ha scritto: "È una tragedia che ci lascia attoniti, ancor di più perché ad essere spezzata è stata la vita di un ragazzo di 24 anni. Alla famiglia il cordoglio mio e di tutta la comunità".

Anche Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi, dove è avvenuto il tragico incidente, si è unito al cordoglio: "Perdere la vita a 24 anni per un incidente è una beffa del destino. Siamo profondamente addolorati, ci stringiamo al dolore e al cordoglio dei genitori di Aniello e ai suoi cari. Che la terra gli sia lieve. Siamo al fianco della comunità di Montecorvino".