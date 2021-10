Incidente in autostrada, camion contro furgone: Nello Pagano muore a 27 anni L’incidente sull’A30, tra Palma Campania e Nola, in direzione Salerno. Da una prima ricostruzione, il furgone sul quale viaggiava il 27enne si sarebbe scontrato con un camion: inutili i soccorsi per il 27enne, originario di San Giuseppe Vesuviano e ambulante al mercato di Marcianise, dal quale stava facendo ritorno a casa.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato, nel tardo pomeriggio del 22 ottobre, sull'Autostrada A30, tra Palma Campania e Nola, in direzione Salerno: la vittima è Nello Pagano, 27 anni, ambulante originario di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Nello: da quanto si apprende, il 27enne stava tornando a casa dal mercato di Marcianise, dove lavorava, quando il furgono sul quale viaggiava si sarebbe scontrato con un camion. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 27enne non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, come detto ancora poco chiaro.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla famiglia quando la notizia della morte di Nello Pagano si è diffusa. Tra questi, anche il messaggio del Cna, il Comitato nazionale ambulanti, che scrive: "Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano (27 anni) abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti. Le più sincere condoglianze. Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto".

Anche il sindacato Ana-Ugl Campania ha voluto partecipare al dolore: "Siamo sgomenti. Ancora un ambulante, Nello Pagano deceduto a seguito di un incidente mentre tornava dal mercato di Marcianise. Ecco il cosiddetto ‘rischio di impresa' di chi si alza alle 5 di mattina per raggiungere il mercato a centinaia di chilometri e rischia la propria vita. Con il sole e con la pioggia. Con il gelo e con la neve. Così ogni santo giorno".