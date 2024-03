Incidente a Solofra, auto si ribalta e prende fuoco. Dentro una donna che riesce a sgusciare tra le lamiere È salva la donna di 33 anni coinvolta nel grave incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri a Solofra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Nottata di lavoro, come quasi sempre accade, per i Vigili del Fuoco di Avellino: ieri 15 marzo, alle ore 23.20 , sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, nel territorio del comune di Solofra, Valle dell'Irno al km.17,900 in direzione Salerno, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Il mezzo è sbandato per cause da accertare, si è ribaltato e ha preso fuoco. Alla guida una donna di 33 anni originaria di Serino, che nonostante fosse ferita è riuscita ad abbandonare il veicolo poco prima che prendesse fuoco. La stessa è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha spento e messo in sicurezza l'auto.