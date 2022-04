Incidente a Bagnoli, moto si schianta contro auto e prende fuoco, feriti 2 ragazzi Due giovani sono rimasti feriti in un incidente a Bagnoli, a Napoli: si sono schiantati con la moto contro un’auto, il loro mezzo ha preso fuoco.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Bagnoli, quartiere della periferia ovest di Napoli: una moto 125 con a bordo due ragazzi si è schiantata frontalmente contro un'automobile nei pressi di piazza Bagnoli, a poca distanza da via Coroglio; dopo l'impatto il mezzo a due ruote ha preso fuoco. I due giovani sono rimasti feriti; trasportati in ospedale, avrebbero riportato diverse fratture ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi e l'avvio delle indagini, gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale (guidata dal capitano Antonio Muriano). L'incidente ha mandato in tilt il traffico della zona: il caos che si è generato ha creato lunghe code nella piazza e ha bloccato la strada che porta verso Coroglio. Il fatto che la moto abbia preso fuoco dopo l'impatto, probabilmente per danni ai tubi della benzina, ha portato a ulteriore preoccupazione e nei primi minuti si era diffusa la voce che uno dei due giovani coinvolti fosse morto, circostanza che è stata però smentita: erano entrambi coscienti quando sono stati portati in ambulanza al Pronto Soccorso per essere sottoposti agli accertamenti diagnostici del caso.

In base alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli agenti, i due giovani sarebbero stati entrambi sbalzati dal mezzo e sarebbero finiti rovinosamente a terra; da qui le diverse contusioni e le sospette fratture, mentre non sarebbero stati feriti dalle fiamme. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere stato ripreso da telecamere di videosorveglianza pubbliche o private installate nell'area.