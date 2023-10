Incendio nella notte in via Carbonara, 10 scooter distrutti davanti a Castel Capuano Il rogo domato dai Vigili del Fuoco; sul posto la Polizia di Stato per le indagini. Non si esclude al momento nessuna pista.

A cura di Nico Falco

Dieci scooter sono stati completamente distrutti dalle fiamme in un incendio divampato nella notte in via Carbonara, all'altezza del civico 50, davanti a Castel Capuano; sull'origine del rogo sono in corso accertamenti, al momento non si esclude nessuna causa: potrebbe essersi trattato di un atto doloso ma anche di un incidente dovuto all'impianto elettrico di uno dei mezzi coinvolti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di domare l'incendio, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Vasto per le prime verifiche e l'avvio delle indagini. Si vaglia la possibilità che il rogo possa essere ripreso da telecamere di sorveglianza: le immagini potrebbero rivelarsi fondamentali per stabilire l'origine delle fiamme.