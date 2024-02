Incendio in una fabbrica di scarpe ad Arzano, colonna di fumo nero dal polo industriale A fuoco una fabbrica della zona industriale di Arzano (Napoli), sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si segnalano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nube nera che si alza dal luogo dell'incendio ad Arzano

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, in una fabbrica di scarpe di Arzano, in provincia di Napoli; lo stabile si trova in via Squillace, sul posto sono intervenuti carabinieri e Vigili del Fuoco. Al momento non sono note le cause del rogo, che potrebbe essere stato originato da un malfunzionamento delle apparecchiature presenti nell'attività. La colonna di fumo nero che si alza dal polo industriale è visibile da grande distanza, anche per via delle condizioni meteo. Non si segnalano feriti.