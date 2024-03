Incendio in un appartamento in via Arenaccia a Napoli, ustionato un uomo: è grave L’incendio è divampato nella mattinata odierna, mercoledì 6 marzo: sul posto i vigili del fuoco, che hanno evitato che le fiamme si propagassero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Grave incendio nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo, in via Arenaccia, strada del centro di Napoli che collega la zona della Stazione Centrale a piazza Carlo III: le fiamme si sono propagate intorno alle 8 in un appartamento e un uomo che si trovava all'interno è rimasto gravemente ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, con la Squadra 2B che, avvalendosi di un'autoscala, hanno estinto il rogo, evitando che potesse propagarsi anche agli appartamenti attigui.

I vigili del fuoco, poi, hanno proceduto anche al recupero dell'uomo che si trovava nell'abitazione: si tratta di un anziano di 90 anni, disabile, che è stato trasportato all'esterno e portato immediatamente all'ospedale più vicino, dal momento che le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L'anziani, successivamente, è stato trasferito al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli, vista la gravità delle ustioni riportate.

Anche l'abitazione nella quale sono divampate le fiamme ha riportato ingenti danni. Al momento, le cause dell'incendio non sono ancora state stabilite.