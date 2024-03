Incendio al negozio di polli di Arzano in un palazzo di 5 piani, arrivano i pompieri Le fiamme in un’attività ristorativa in via Cristoforo Colombo, domate dai pompieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in un negozio di polli allo spiedo ad Arzano, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampate questa notte, per motivi ancora da chiarire nell'attività ristorativa che si trova in via Cristoforo Colombo, un fuori terra sotto il fabbricato di 5 piani. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, con la squadra 2/B del distaccamento Orientale, la 8/b del distaccamento Scampia, una autobotte pompa e una autoscala dalla Sede centrale, guidati dal Capo squadra esperto Domenico Laezza.

Non risultano feriti, ma i danni al locale sono stati ingenti. L'intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di domare le fiamme in breve tempo e non è stato necessario evacuare le abitazioni sovrastanti.