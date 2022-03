Incendio a Sant’Antonio Abate, il rogo nel piazzale della fabbrica di conserve La Rosina Un incendio è divampato nella notte nel piazzale del conservificio “La Rosina”, a Sant’Antonio Abate (Napoli); distrutti quintali di cibo, un muletto e bancali in legno.

A cura di Nico Falco

Un incendio è divampato nella notte nel piazzale della fabbrica di conserve di pomodori "La Rosina", a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. A fuoco conserve alimentari e un muletto; sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco, che dopo ore di lavoro sono riusciti a domare le fiamme, e i carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate per i primi rilievi e l'avvio delle indagini. Al momento non si esclude l'incidente, ma viene presa in considerazione anche la pista dolosa.

L'intervento delle forze dell'ordine intorno all'una di stanotte, 25 marzo. Il danno non è stato ancora quantificato. Le fiamme hanno avvolto, oltre al muletto e alle conserve che erano accatastate sul piazzale, anche lattine, bottiglie vuote e bancali in legno. Nelle ore successive i Vigili del Fuoco hanno effettuato i sopralluoghi per stabilire il punto di origine dell'incendio e le cause. Al momento non ci sarebbe stato nessuno nell'azienda, non risultano feriti.

Era già successo nell'agosto 2013: anche allora le fiamme erano divampate nel deposito esterno, bruciando prodotti stipati e bancali. In quella circostanza il fuoco, spinto dal vento, raggiunse anche il retro dei capannoni sul retro dell'area industriale e si estese alle zone circostanti; diversi residenti delle abitazioni più vicine, temendo che le fiamme raggiungessero le abitazioni, scesero in strada e furono molti quelli che, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, cercarono di arginare la situazione mettendo in sicurezza i materiali infiammabili e aiutando i vicini ad uscire dalle case. Secondo il racconto di alcuni residenti un precedente incendio nella stessa azienda c'era stato anche agli inizi degli anni duemila.