Incendio a Pozzuoli nell’area dell’ex Sofer: fumo nero, i cittadini mettono le mascherine Incendio a Pozzuoli nella zona dell’ex Sofer: fiamme nei capannoni abbandonati, timore per la possibile presenza di amianto. Cittadini indossano le mascherine.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovo incendio a Pozzuoli, dopo i roghi della giornata di ieri: le fiamme oggi si sono sprigionata nell'area della ex Sofer, l'azienda che produceva materiale rotabile ferroviario e di autobus, chiusa dal 2003 e che attendeva una bonifica dal 2008, quando si era parlato di trasformarla in un centro velico. Le fiamme sarebbero partite da alcuni capannoni abbandonati, ma non è chiaro se si tratti di un incendio doloso o meno, così come non si sa al momento che tipo di materiali si trovassero all'interno al momento dell'incendio.

Diversi cittadini hanno spiegato a Fanpage.it che temono la presenza di amianto e di altri materiali nocivi per la salute, forse rimasti in stato di abbandono all'interno dei capannoni dopo la chiusura ormai ventennale della fabbrica: da qui la decisione, volontaria, di molte persone di indossare le mascherine protettive, per cercare di "filtrare" l'aria da inalare. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine: non è escluso che sul posto possa giungere anche l'Arpac, una volta domate le fiamme, per procedere alla campionatura dell'aria.