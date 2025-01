Incendio a Napoli in zona Ventaglieri, fiamme e fumo tra i palazzi Un incendio si è sviluppato nella serata di oggi in zona Ventaglieri, nel centro di Napoli: ancora sconosciute cause e natura del rogo, che è divampato proprio tra le case. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fiamme e fumo tra le case nel centro di Napoli. Momenti di paura nella serata odierna, martedì 28 gennaio, in zona Ventaglieri, dove si è sviluppato un incendio: le fiamme, così come il fumo, si stagliano tra i palazzi. Sono in molti, infatti, ad essere usciti all'esterno per verificare cosa stesse succedendo. Al momento, la natura e le cause dell'incendio non sono ancora note: sul posto si stanno recando i vigili del fuoco per dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo; la zona, che come detto sorge nel cuore di Napoli, è piena di case.