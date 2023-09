In un ufficio postale di Napoli si parla la lingua dei segni per i clienti non udenti Uno sportello in cui si parla la lingua dei segni è stato inaugurato nell’ufficio postale in corso Meridionale, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

"Qui trovi Gioacchino". Un cartello che all'apparenza potrebbe sembrare enigmatico, quasi privo di senso, nasconde invece una bella storia: il cartello, che accoglie coloro che entrano nell'ufficio postale in corso Meridionale 54, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, indica che Gioacchino, appunto, è l'operatore dedicato ai clienti non udenti, con i quali comunica grazie alla LIS, la lingua dei segni italiana.

Gioacchino, Lepore, presidente dell'Ente Nazionale Sordi in Campania, conosce la lingua dei segni e la utilizza per comunicare con i non udenti che devono svolgere le più disparate operazioni nell'ufficio postale di corso Meridionale. "Sono molto orgoglioso di questa iniziativa che serve ad abbattere le barriere della comunicazione usando la LIS. Sono anni che mi dedico al benessere dei sordi a partire dalla vita quotidiana. Mi rende felice il fatto di poter condividere la mia esperienza ultradecennale all'interno dell'associazione, e portarla in Poste come operatore di sportello sordo" ha detto Lepore.

"Per le persone non udenti, avere qualcuno che in ufficio sia a loro disposizione e in grado di comprenderli rappresenta un aiuto decisivo, rendendo la loro esperienza semplice e serena" il commento di Angelo Carpenito, direttore dell'ufficio postale del corso Meridionale. "Sono lieto del fatto che uno degli uffici della filiale che dirigo sia stato scelto per implementare questo progetto" ha invece detto Carlo Orefice, direttore di tutte le filiali di Napoli.