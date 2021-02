Riaprono le scuole superiore di Napoli, ma è caos in tutta la città: lezioni già sospese in alcuni istituti per le proteste del corpo studentesco. In molti casi, anche gli alunni in didattica a distanza hanno volutamente spento i propri computer per manifestare il proprio dissenso contro la normativa che prevede la didattica in presenza solo al 50%, con classi dunque dimezzate e divise tra chi oggi è andato in aula ed altri invece costretti ancora a seguire le lezioni da casa.

Prime proteste al liceo classico Jacopo Sannazaro di Napoli, con gli studenti che sarebbero dovuti entrare in presenza sono rimasti fuori a protestare, coadiuvati dai ragazzi che invece erano in didattica a distanza, che hanno simbolicamente spento i propri computer. La protesta è nata, oltre che per l'alternanza tra presenza e Dad, anche per gli orari differenziati e le normative per il pranzo, che secondo gli studenti penalizza chi entrando alle 10 termina l'orario di lezioni alle 15. Stessa sorte anche al liceo classico Adolfo Pansini, dove gli studenti hanno disertato l'ingresso, scioperando a loro volta. "Non ci sentiamo sicuri", hanno spiegato i ragazzi: al centro della protesta, oltre alle norme vigenti che regolano didattica in presenza e a distanza, anche il tema annoso dei trasporti.

Al Liceo Scientifico e Linguistico Giuseppe Mazzini di Napoli, invece, ingressi regolari: tanta paura, ma gli studenti sono entrati regolarmente. "Dobbiamo vincere la paura", ha lasciato trapelare qualche studente all'ingresso. La prudenza rimane, ma la voglia di normalità sembra invece aver preso il sopravvento, riportando in aula gli studenti che da mesi seguivano le lezioni da casa. Scioperano invece degli studenti al liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini: "Rientrare in aula era necessario", ha spiegato un rappresentante d'istituto, "ma lo era anche garantire a noi studenti la contemporaneità del diritto allo studio e alla salute". Anche in questo caso, dito puntato contro le norme che regolano il rientro, contro i trasporti pubblici giudicati inadeguati e contro il rientro in condizioni definite "non sicure".