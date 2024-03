In giro con una pistola ad aria compressa senza tappo rosso: denunciato un 25enne Operazione a largo raggio dei carabinieri, un 25enne trovato con una pistola priva del tappo rosso, un altro 31enne aveva con un coltello a serramanico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Lo hanno fermato per un banale controllo, scoprendo che aveva con sé una pistola Beretta ad aria compressa, ma priva del tappo rosso. Per questo motivo, un 25enne napoletano è stato denunciato nella notte dai carabinieri di Giugliano in Campania, nell'hinterland partenopeo. Il controllo è avvenuta nella frazione di Varcaturo durante un servizio a largo raggio dei militari dell'Arma. Ma non è stato l'unico caso. Un altro giovane, 31 anni, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante un'altra perquisizione di routine da parte dei carabinieri.

I controlli si sono estesi anche agli automobilisti: un 43enne è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebrezza, mentre altri cinque sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli perché avevano con loro modiche quantità di sostanze stupefacenti. Altre 63 persone sono state identificate dai carabinieri durante i controlli, così come 41 veicoli: 13 persone alla guida sono risultati senza assicurazione, mentre altri 6 guidavano senza patente. Diverse le automobili e gli scooter sequestrati dai militari dell'Arma, che alla fine dei controlli al codice della strada hanno emesso multe per un valore complessivo di 42mila euro per i più svariati reati.