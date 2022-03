In fuga dall’Ucraina, da rifugiata torna a Bacoli: c’era stata da bimba dopo il disastro di Chernobyl La vicenda di una donna ucraina, che in fuga dalla guerra sarà ospitata a Bacoli insieme ai suoi figli: un ritorno, visto che da bambina era stata ospitata nella città del Napoletano dopo il disastro di Chernobyl.

A cura di Valerio Papadia

La guerra in Ucraina, che dura ormai da otto giorni, sta mettendo in ginocchio la popolazione civile, costretta a scappare dal Paese per avere salva la vita. Molti profughi stanno arrivando in queste ore anche in Campania, a Napoli, a Caserta e in altre città della regione. A Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, è in procinto di arrivare una donna, in fuga dalla guerra in Ucraina insieme ai suoi tre figli: si tratta, però, di un ritorno in città per la donna, a circa 40 anni di distanza dall'ultima volta. La donna ucraina, infatti, da bambina era stata già ospitata a Bacoli alla fine degli anni Ottanta, subito dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl.

A raccontare la storia della donna è stato il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che sui social network ha scritto: +